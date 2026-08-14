Мохамед Брахими: Изпълнихме целта си, не трябва да ме подценяват – мога да играя на всяка позиция!

Поливалентният футболист на ЦСКА Мохамед Брахими отличи единството в отбора като ключово за елиминирането на израелския Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа. „Червените“ загубиха с 1:3 на реванша на Националния стадион „Васил Левски“ в София, но продължиха към плейофния кръг заради успеха си с 3:0 преди седмица в Батуми.

Брахими влезе като смяна в реванша с Макаби, а с представянето си стабилизира левия фланг на отбраната и помогна на ЦСКА да не допусне и четвърти гол. Добрите му изяви не останаха незабелязани от феновете на „армейците“, които аплодираха всяко негово докосване и скандираха името му.

Феновете на ЦСКА отдадоха заслуженото на крилото

„Това беше целта на клуба - да играе в Европа цяла есен. Продължаваме напред и аз съм щастлив. Христо Янев ми каза да играя със самочувствие преди влизането ми в игра", заяви Брахими.

„Благодаря на феновете. Жена ми ми писа, че е видяла как феновете ме подкрепят. Това е голямо нещо за мен. Не трябва да ме подценяват. Аз мога да играя на всяка позиция и винаги давам всичко за клуба. В ЦСКА ние всички сме заедно като семейство. Дали бием, или играем лошо - всички сме заедно. Щастливи сме, че отиваме в евротурнирите и се радваме, че хората видяха нашите емоции“, каза още той.

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