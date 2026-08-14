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Драстичен спад на река Дунав, кораб заседна край село Батин

14 август 2026, 11:11 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Драстичен спад на река Дунав, кораб заседна край село Батин

Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с още 3 см през последното денонощие и достигна минус 121 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД). В българския участък на реката хидроложката обстановка остава усложнена и динамична.

При Ново село е отчетено повишение с 1 см, докато при останалите водомерни постове нивата са се понижили с между 1 и 3 см.

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Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на Дунав. Ниските водни стоежи продължават да затрудняват корабоплаването, като най-проблемни остават отделни критични участъци.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през вчерашното денонощие самоходен плавателен съд е заседнал във фарватера в района на Батин. Поради инцидента преминаването през участъка е силно ограничено. Днес към мястото ще бъде насочен кораб, който ще направи опит да освободи заседналия съд.

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Районът на Батин е сред най-критичните за корабоплаването места в българския участък на реката. Това беше посочено и по-рано през август от изпълнителния директор на ИАППД Ивелин Занев. Той определи участъците край Батин и Белене като едни от най-проблемните заради маловодието. По думите му минимално измерената дълбочина там е била около 1,6 метра, докато в останалите участъци е 1,8 метра и повече.

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кораб Корабоплаване река Дунав
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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