"Имало ли е политическо влияние": Организират национален протест с искане София да е домакин на "Евровизия"

Национален протест с искане "Евровизия" да се проведе в София вече се подготвя в социалните мрежи.

"Ние смятаме, че София е по-логичният избор за събитие от подобен мащаб и искаме да разберем по какви конкретни критерии е взето решението. Това не е протест срещу Бургас и още по-малко срещу бургазлии", пишат организаторите на протеста.

Той е предвиден за днес, в 18:00 часа пред сградата на БНТ и е под мотото "Национален протест - искаме "Евровизия 2027" в София".

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Имало ли е политическо влияние върху избора

"Когато България ще бъде домакин на едно от най-големите музикални и телевизионни събития в света, защо не избираме града с най-силната международна свързаност и най-големия инфраструктурен и организационен капацитет? София има няколко очевидни предимства: значително по-добра целогодишна международна въздушна свързаност; метро с директна връзка до летището и развита транспортна мрежа; по-голям капацитет на основната концертна зала; много по-голям технически, медиен и организационен ресурс; капацитет да обслужи огромен поток от международни делегации, журналисти, екипи и публика. И точно затова е нормално да попитаме: Как Бургас е оценен по-високо от София?", коментират организаторите.

Те искат БНТ да публикува критериите, тяхната тежест и оценките на двата финални града, за да стане ясно как са сравнени транспортът, залите, международната свързаност, инфраструктурата, сигурността, бюджетът и организационният капацитет.

Според недоволните има и още един въпрос, който няма смисъл да бъде избягван - за спекулациите, че в избора е имало политическа мотивация.

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"При положение че държавата участва пряко в организацията и става дума за десетки милиони евро, обществото има право да знае имало ли е политическо влияние върху избора на града домакин. Не твърдим, че такова влияние е имало. Именно затова искаме прозрачност. Ако Бургас действително е спечелил по ясни и обективни критерии - покажете ги. Ако София е получила по-ниска оценка - покажете ни къде и защо", пише в позицията.

Решението да бъде преразгледано

Организаторите настояват ако няма убедителни аргументи София да бъде пренебрегната, решението трябва да бъде преразгледано.

"Защото домакинството на "Евровизия" не трябва да бъде политическа награда, регионален жест или въпрос на удобство. То трябва да бъде решение кое място може да представи България най-добре пред Европа и света. Ние вярваме, че това място е София", категорични са те.

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