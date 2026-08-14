"Созопол - Eurovision 2027": Южното Черноморие вече мисли как да се възползва от домакинството на Бургас

Общините и курортите по Южното Черноморие поздравиха Бургас за спечеленото домакинство на "Евровизия" и обявиха, че започват срещи и дискусии, за да предприемат мерки, с които да се възползват максимално от открилата се възможност.

"Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“. Поздравявам кмета Димитър Николов и екипа на Община Бургас за добре свършената работа. Това е голяма новина не само за Бургас, а за целия ни регион", написа в социалните мрежи кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Среща с бизнеса за обсъждане на стратегия

Още: "Имало ли е политическо влияние": Организират национален протест с искане София да е домакин на "Евровизия"

Той обяви, че отправя предложение към бизнеса в Созопол - хотелиери, ресторантьори, туроператори, търговци, културни и туристически организации, за среща с цел изготвяне на стратегия как Созопол да се възползва максимално от огромния международен интерес, който ще привлече конкурсът.

"Не трябва да чакаме гостите да дойдат само в Бургас. Трябва да им покажем, че могат да преживеят Евровизията в целия регион, а Созопол има какво да предложи: море, история, култура, ресторанти, преживявания и атмосфера, която няма как да се пресъздаде в зала", коментира той.

Янакиев предлага създаването на общ туристически продукт „Созопол – Eurovision 2027“ и предлага работата по него да започне навреме

"Нека превърнем голямото събитие в възможност за целия местен бизнес. Каня представителите на бизнеса, които искат да се включат, на среща в НЧ „Отец Паисий 1896“ на 28 август от 17:00 часа. Нека седнем на една маса и да направим общ план. Евровизия е в Бургас. Възможността е за целия регион", написа още кметът на Созопол.

Още: Как Бургас спечели "Евровизия 2027": Подробности от кухнята

Изключителна възможност за българското Черноморие

Кметът на Приморско Иван Гайков сподели същия ентусиазъм.

""Евровизия" избра Бургас, защото Бургас има европейска визия! Поздравления за Димитър Николов и неговия екип за огромните усилия, последователността и работата, благодарение на които Бургас спечели домакинството на „Евровизия 2027“! Това е успех не само за Бургас, а за целия ни регион и за България. Събитие от подобен мащаб е изключителна възможност да позиционираме българското Черноморие пред милионна международна аудитория като модерна, гостоприемна и привлекателна европейска дестинация", написа той.

"Зад днешната радост стоят години труд – както на победителката DARA и нейния екип, благодарение на които конкурса е в България, така и на Димитър Николов и неговия екип, които последователно променяха Бургас и създаваха условия градът да бъде избран за домакин на събитие от такъв ранг. Поздравления за този успех и за цялостния принос към развитието и утвърждаването на Бургас, Южното Черноморие и България!", коментира още кметът Гайков.

Още: Бургас ликува под звуците на "Bangaranga": Зам.-кмет обяви подготовката за "Евровизия"

Подкрепа изрази и Марин Киров, кмет на Царево.

"Поздравяваме Община Бургас и кмета Димитър Николов за историческия, но и закономерен успех! Имате нашата безрезервна подкрепа!", написа градоначалникът.