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Хотелите в Бургас вече правят списъци с чакащи, цените може да тръгнат нагоре

14 август 2026, 12:35 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Хотелите в Бургас вече правят списъци с чакащи, цените може да тръгнат нагоре

Хотели в Бургас и околността се радват на засилен интерес, откакто стана ясно, че градът е избран за домакин на "Евровизия" и дори вече изготвят списъци с чакащи. От сектора признават, че заради големи международни събития цените може да бъдат повишени, но сумите, които циркулират по медиите в момента, са прекалени.

Туристическият бизнес очаква "Евровизия" да даде по-ранен старт на сезона по Черноморието.

"Нашият бранш с удоволствие ще подкрепи всяка една инициатива, която би удължила сезона и би направила реклама на България като цяло", заяви мениджърът на верига хотели в Слънчев бряг Александър Александров.

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Той е категоричен обаче, че появилите се в интернет оферти за над 20 000 евро за наем на апартамент за седмица не отговарят на реалните пазарни нива.

"За мен това не са реалистични цени", коментира той. И подчерта, че големите хотели в Слънчев бряг не са увеличавали цените си специално заради "Евровизия". "Няма такава спекулация", категоричен е Александров, цитиран от Нова тв.

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В подобна ситуацията е и Бургас. Биляна Неделчева, управител на голям хотел в центъра на града, съобщи, че интересът към настаняването вече е значителен. "Бих казала, че вече оформяме списъци с чакащи за периода на "Евровизия"", заяви тя.

Хотелиерите очакват повишаване на заетостта, включително заради необходимостта от настаняване на екипи, които ще пристигнат по-рано. "При нас вече има запитвания за настаняване на екипи. Говори се за предиода от 23-24 април с продължителност около месец, но всъщност това е на база предварителни данни", обясни Неделчева.

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Според нея офертите за над 20 000 евро престой за седмица също са нереалистични, но подчерта, че в крайна сметка пазарът ще покаже дали подобни цени ще бъдат приети от клиентите.

Ще има ли повишение на цените

Хотелиерите са на мнение, че е нормално при големи международни събития да има известно повишение на цените заради по-голямото търсене, но прекомерното завишаване може да се окаже неефективно.

Димитрина Горанова от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти успокои, че места за всички ще има.

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Според нея в региона има около 155 000 легла, ако към него бъде включен и Слънчев бряг. "Участниците ще бъдат настанявани според своите предпочитания. Има и много обслужващи екипи. Със сигурност ще бъде по-удобно логистично да отседнат в самия град на провеждане на събитието", каза тя .

Според Горанова появилите се онлайн оферти за настаняване също са "спекулация". "Публикувани са основно наеми на апартаменти. Според мен тепърва хотелите ще преценяват през какви канали да правят продажбите си и на какви цени", обясни тя.

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Бургас Евровизия хотели Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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