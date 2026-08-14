"Много бих искал да се приближа до такъв образ": Ген.-майор Мутафчийски за подвизите, живота и смъртта на лекарите

"Това е особена порода хора. Много бих искал да се приближа до такъв образ, остава само стремежа, не знам дали ще го направя", каза началникът на ВМА ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски пред медиите по повод Деня за всички загинали лекари при изпълнение на служебния си дълг. Той даде пример с лекарите, с които откакто е началник на академията, се е разделил, но които са робетили до последния си ден.

"Пациентите дори бяха учедени, когато ги нямаше между нас, защото само преди ден са ги виждали", разказа още той.

Да си лекар не е формална работа

Началникът на ВМА заяви, че с основаването на този ден и споменаването на всички хора, които са отдали живота си за спасяване на друг живот и най-вече на лекари - се поставят нови устои на морала на българския лекар.

"Той ни задължава като учители, които след нас ще оставят поколения от лекари и медицински сестри не само да ги научим да бъдат добри професионалисти, а да бъдат хора до края на живота си, да не гледат формално на работата си, а да знаят, че когато са се обрекли на тази професия - те са поели върховен дълг към човешкия живот. Това често се съчетава с отрицание към собствения си живот. Това е трудно разбираемо за много хора, но за нас е осъзнато", заяви още ген.-майор Мутафчийски. ОЩЕ: Лицето на битката с ковид в България: Признание за ген.-майор Венцислав Мутафчийски и ВМА