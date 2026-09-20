"Мицотакис ни докара до български заплати": За гръцката опозиция България е единица мярка за икономически провал

Гръцката опозиция използва България като единица мярка за икономически провал и обвинява управляващите, че са докарали Гърция до нивото на заплатите у нас.

Критиките бяха отправени в ново интервю на бившия премиер и настоящ лидер на партията ЕЛАС Алексис Ципрас, който изрази неодобрението си спрямо политиката на правителството на Мицотакис.

Той заяви, че за 7 години управление, консерваторите са довели Гърция до положение "български заплати, френски цени и китайски условия на труд".

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Ниво "български заплати"

"От 2019 г. насам правителството на Кириакос Мицотакис пропуска всяка възможност страната да се възстанови. Например, Европейският съюз отвори крана за ликвидност по време на пандемията и след това предложи значителни възможности за финансиране, като например Фонда за възстановяване. Гърция можеше да се възползва от тях, за да намали разликата с другите държави-членки на ЕС. Но не! Ситуацията се влоши, неравенствата се увеличиха. Когато напуснах поста си като министър-председател, средната гръцка заплата беше с 83% по-висока от българската. Днес тя е само със 17% по-висока. Гърция е на дъното на почти всички европейски класации", заяви Ципрас.

Той опроверга данните, че безработицата в Гърция намалява, а растежът се възстановява и така за правителството ситуацията днес е по-добра, отколкото през 2019 г.

"Но не и за гърците! През 2019 г. страната тъкмо излизаше от меморандумите, от ужасна криза, която намали брутният й вътрешен продукт с 25% и преминаваше през мерки за строги икономии, а покупателната ни способност остава с 23% по-ниска, отколкото през 2010 г. През 2026 г., извън меморандумите (споразумения между Атина и нейните кредитори – ЕС, ЕЦБ, МВФ – които отпускат заеми в замяна на прилагането на структурни реформи, бел. ред.) и с толкова много възможности за финансиране, ситуацията би трябвало да е много по-добра. Сякаш правителството е наложило нов меморандум на хората. През 2019 г. не сте отделяли 40% от доходите си за наем", допълни той.

"Ужасяващите разходи за живот са силно изострени от картелите, които доминират почти цялата икономика. Инфлацията е сред най-високите в ЕС. Цените в супермаркетите ни са наравно, ако не и по-високи, от тези в Белгия. Страната е на последно място в ЕС по БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност. Средностатистическият грък трябва да има 2 работни места или да работи по 12 часа на ден, за да свързва двата края. Накратко, заплатите ни са български, цените ни - белгийски и френски, а условията ни на труд - китайски", категоричен е Ципрас.

Източник: Getty Images

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Повсеместни критики

Ципрас обвини управляващите в съпричастност към скандалите за корупция в аграрния сектор. Европрокуратурата продължава разследване за открадните милиони евро европейски средства с фалшиви документи от фермери.

"Разликата между консерватори и лявата партия ЕЛАС е, че Мицотакис защитава интересите на международниту компании, докато гърците изнемогват от високите цени на храните,горивата и електроенергия", заяви Ципрас.

По последни социалогически проучвания 45% от гърците не могат да си платят задълженията и са принудени да вземат заеми. Според Ципрас в окаяно положение са и пенсионерите.

В същото време той призна грешките на своето управление, когато беше премиер и лидер на СИРИЗА, и заяви готовност отново да поеме управлението на Гърция.

Предизборната кампания в очакване на извънредни парламентарни избори неофициално стартира. Редовният вот ще бъде през май следващата години, заяви премиерът Мицотакис.

По последни социологически проучвания на първо място по доверие са управляващите консерватори от Нова демокрация, следвани от новата партия ЕЛАС на Алексис Ципрас.