Проучване: Доган и Слави вън от парламента, Пеевски се изравнява с ПП-ДБ

При едни евентуални избори днес в парламента биха влезли 7 политически сили, а две от формациите в сегашното народно събрание биха изпаднали. Това показват данните от национално проучване, което bTV и "Маркет линкс" са провели съвместно сред 1007 лица над 18 години в страната в периода 18 - 28 август 2025 г. по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.

ГЕРБ-СДС се ползва с подкрепата на 22,8% от избирателите и запазва мястото си на първа политическа сила. На второ място е ПП-ДБ с 13,3% подкрепа, следвани от ДПС-Ново начало с 12,6%, четвърти са "Възраждане" с 9,7%. На пето място е БСП с 5% вот, на шесто МЕЧ, които леко отлепят от чертата с 4,2% подкрепа, "Величие" са на ръба с 4,1%.

При предсрочен вот АПС на Ахмед Доган изпада от парламента, както и "Има такъв народ" на Слави Трифонов. Настоящият коалиционен партньор в управлението събира едва 3% подкрепа.

"Имаме една относително устойчива картина през последните 3 месеца с едно или две важни изключения. Първо, ДПС - Ново начало, като трета политическа сила, е с много близък резултат до ПП-ДБ. "Възраждане", както обичайно сме казвали, са с такава подкрепа в проучванията, защото те успяват да мобилизират много от периферията си в предизборните кампании. Когато обаче няма избори на хоризонта, декларираната подкрепа за тях е по-ниска", обясни социологът от "Маркет линкс" Добромир Живков.

По думите му със сигурност резултатите на ДПС - Ново начало идват в голяма степен от конформизъм, а и от натиск и формиране на страх, особено в по-малките общности на страната.

"Малките участници в тази коалиция прогресивно губят подкрепа на декларативно ниво. Доколко това ще се случи на следващи предсрочни избори е трудно да прогнозираме, но това не носи позитиви за тези участници в управлението", допълни Живков.

Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев. Според социолога подкрепа за него ще дойде от хората, които не гласуват.