"Ту топло, ту студено": Проф. Георги Рачев съветва да не забравяме чадъра

13 февруари 2026, 7:47 часа 344 прочитания 0 коментара
Очакват ни мокри дни. А от понеделник и малко по-хладно време. Февруари ще е с много голям дисонанс – ще се редува ту топло, ту студено. И в Европа ще вали. Балканите са обхванати от поредния циклон. В неделя температурите ще са много високи. В понеделник може да видим някоя и друга снежинка. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Събота и неделя ще става за разходки, но си носете и по едно чадърче. Хубаво, но влажно време, което е характерно за тази част на годината", посъветва той.

Времето днес

Днес валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад.

В повечето места минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, в София – около 2 градуса, а максималните – между 5 и 10 градуса, в София – около 7 градуса.

През почивните дни ще остане сравнително топло с положителни минимални температури и максимални между 12 и 17 градуса. В събота, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, след обяд от запад отново ще се увеличи и ще завали дъжд.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
