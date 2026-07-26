Управляващите допускат обезщетението за майките, връщащи се по-рано на работа, да е около 75%

Управлряващите обмисляме вдигане на процента на обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа. Това потвърди министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея 75% ще е добра стъпка, спрямо сегашните 50% от обезщетението, които майките, върнали се на работа получават.

Първата година на майчинството зависи изцяло от осигурителния доход на жената. Втората година в момента е фиксирана, такава, каквато е от началото на годината, каза Ефремова пред Нова нюз.

Тя посочи, че за следващата година министерството ще работи върху един по-цялостен пакет, който не е свързан само с един елемент от периода на майчинството.

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По-добри стимули за връщане на работа

"Обмисляме практиката и за по-добри стимули за връщане на работа, когато е възможно, когато е обезпечено отглеждането на детето. Това е много важна мярка, защото всяка една жена неминуемо губи част от квалификацията си, част от трудовите си навици", коментира министър Ефремова.

"Освен всичко останало на пазара на труда, имаме постоянен недостиг на хора. Така че този стимул ще бъде разглеждан внимателно и най-вероятно ще бъде предложено процентът от обезщетението за майчинство да бъде повишен до около 75%", каза тя.

"В момента, ако една жена се върне на работа, взима 50% от полагащото ѝ се обезщетение за първата или втората година", припомни Ефремова.

Източник: БГНЕС

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"В условия на инфлация са подсигурени всички плащания за уязвимите групи в следващите месеци до края на годината, така, че да бъдат регулярно изплащани и в пълния им размер", посочи министърът по отношение на социалните плащания.

"Действително, исканията на опозицията винаги са за повече от това, което може би е възможно, отговори тя на въпрос за исканията на опозицията за по-голям размер на плащанията. Ние сме се съобразили с параметрите на бюджета и с наследството, което имаме. То е свързано не само с необезпечени и неразплатени плащания, то е свързано с огромния бюджетен дефицит", който заварихме, каза Ефремова.

Министър Ефремова засегна и темата за практики от сивия сектор на фиктивни 4-часови трудови договори, при които работникът всъщност работи осем часа и получава пари в плик.

"Целим да овластим хората, да знаят на първо място, че намаленото работно време има последици за техните права в бъдеще и да търсят решение, ако има ситуация, в която нерегламентирано, те всъщност работят на повече часове", посочи още Ефремова.

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След два дни на дебати и гласуване парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро. В план-сметката на държавата с промени в Кодекса на труда от 1 януари догодина се въвежда почасово изчисляване на трудовия стаж.