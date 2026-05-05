Над 8 години затвор за младежа, убил беззащитна жена в Перник

05 май 2026, 9:49 часа
8,6 г. затвор при първоначален строг режим - такава присъда постанови тричленен състав на Апелативния съд в София за перничанина Даниел, който уби напълно невинна и беззащитна жена пред магазинче в Перник, предаде БГНЕС.

С решението си магистратите потвърдиха присъдата на Окръжен съд – Перник. При инцидента двама тийнейджъри пребиха жена пред нон-стоп магазинче, но разследващите установиха, че само Даниел е убил жената.

Междувременно жената, която пиела кафе пред магазина преди инцидента, почина. Даниел навърши пълнолетие, но е съден като непълнолетен какъвто е бил по време на извършване на деянието.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Даниел е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. “Юрий Гагарин“ в град Перник. Пострадалата Р. Х. бе транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Въпреки продължителното лечение, жената почина. Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.

Спасиана Кирилова
