Многогодишното дело срещу двама депутати от "Възраждане" е спряно за пореден път - на ход е новият и.ф. главен прокурор

Делото за хулиганство срещу депутатите от "Възраждане" Ангел Георгиев и Веселин Вешев, което през лятото на 2025 г. беше спряно след години влачене по съдилищата, но бе възобновено по същество през март тази година, сега отново е стопирано. Решението е от 28 април на Софийския районен съд (СРС) - на състав със съдия докладчик Гюляй Кокоева. От онлайн портала на съда става ясно, че производството е спряно, а причината е новопридобитият депутатски имунитет на Георгиев.

Той влезе в 52-рото Народно събрание от 16 МИР Пловдив-град и е част от 12-членната група на проруската формация в парламента. Веселин Вешев, който се бореше за депутатско място от Шумен, вече обаче не е народен представител.

За да се възобнови отново делото, наблюдаващите прокурори трябва да поискат от новия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова сваляне на имунитета на Ангел Георгиев. След това на ход би била тя - с евентуално входиране на искането в Народното събрание.

Дългото влачене на делото: изтичането по давност наближава

Съдебната сага се проточва вече около пет години. Ангел Георгиев и Веселин Вешев бяха задържани по време на протест за оставката на правителството "Борисов 3" пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на 27 януари 2020 г. По-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство.

Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия.

На 5 юни 2023 година тогавашният главен прокурор Иван Гешев внесе в парламента искане за свалянето на имунитетите и на двамата, за да може делото им да продължи. На 8 юни същата година председателят на парламента Росен Желязков обяви от трибуната, че двамата са дали съгласие за продължаване на наказателното производство. Съгласието им беше пратено и на прокуратурата. В края на юни тогава съдия Емануала Куртева насрочи делото. По-късно тя си направи отвод заради обвинения, отправени към нея от единия от подсъдимите, че е пристрастна.

Това върна делото на старта, тъй като в наказателното право действа принципът на неизменност на съдебния състав, т.е. един и същ съдебен състав трябва да започне дело, да проведе съдебното следствие и да обяви присъдата.

"Възраждане" обявиха, че двамата депутати са невинни. От партията заявиха, че "обвиненията срещу тях са за насилие над униформени лица, при положение че цяла България видя кадри, излъчени по националните телевизии, от които бе видно, че те са обект на полицейско насилие".

В средата на миналата година, когато делото беше върнато на прокуратурата, до изтичането на абсолютната давност оставаха максимум две години. Тази година се оказа, че делото не е прекратено. Двамата членове на "Възраждане" остават подсъдими, а въззивен състав на Софийския градски съд (СГС) даде ход по същество на процеса през март.

