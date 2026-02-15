В ГЕРБ не знаят за оставката на Делян Добрев

В ГЕРБ не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев. Това обяви депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ "Александровска" Костадин Ангелов.

Ангелов подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа.

"До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години", посочи Ангелов.

Медикът допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт.

"Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно", категоричен беше той.

Източник: БГНЕС

За ИК, служебното правителство и "Петрохан"

Ангелов отрече съществуването на тайни договорки с други формации, коментирайки ветото на президента върху Изборния кодекс.

"Всички договорки се виждат по начина на гласуване в пленарна зала", каза той.

И обясни позицията на ГЕРБ за броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз, като се аргументира с решение на Конституционния съд от 2013 г. и необходимостта да се гарантира правото на глас на българските граждани при хартиено и машинно гласуване.

В коментар за предстоящия служебен кабинет и спряганите имена на министри, Ангелов изрази критика към настоящия процес, предаде Нова тв.

"Ние не знаем нито какво се случва, нито кой ги избира. Вероятно вървим по плана на "Продължаваме Промяната" от онзи запис, за да си направят тяхно МВР", коментира той, като направи паралел с по-голямата прозрачност при предишни служебни правителства.

По отношение на случая "Петрохан", Костадин Ангелов акцентира върху медицинската деонтология и моралните принципи.

"Тези хора все още са в моргите, не са приключили аутопсиите, а ние обсъждаме и се ровим в най-дребни детайли от техния живот. Това е неправилно и непрофесионално", заяви той.

Според него задачата на политиците е да създават закони и правила за превенция, а не да извършват разследващи функции.