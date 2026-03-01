Зам.-министър на отбраната Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран

България не участва в операцията срещу Иран и към момента няма пряк риск за страната ни, заяви в ефира на Нова телевизия заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов. След заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет служебната власт потвърди, че институциите следят внимателно ситуацията в Близкия изток и поддържат постоянна готовност за реакция.

По думите му позицията на България е ясна и съгласувана с европейската политика.

„Нашата позиция е ясна още от самото начало и тя е в синхрон с европейската позиция – първо да се търси решаване на проблема с иранската ядрена програма. От десетилетия Иран е обект на санкции на ООН заради развитието на ядрени способности и ракетна програма, както и заради подкрепата за проксита и терористични организации“, посочи Божилов пред Нова телевизия.

Той подчерта, че основният риск за Европа остава войната в Украйна, а в рамките на НАТО вече са предприети мерки за усилена бдителност. „Основният риск за Европа все пак е войната, която Русия води срещу Украйна. Заради това на териториите на страните от източния фланг, включително България, има разположени НАТО-вски сили. В България има структура, водена от Италия, и се прилагат мерки за засилена бдителност“, заяви той.

По повод твърденията, че американски самолети и цистерни, разположени на летището в София, могат да бъдат използвани за операции срещу Иран, заместник-министърът беше категоричен „България заедно с другите страни членки на НАТО прилага мерки за усилена бдителност. Имаме официална дипломатическа нота от САЩ, в която ясно се посочва, че тези самолети са разположени у нас именно в рамките на натовските мерки. България и САЩ имат отбранително сътрудничество, базирано на ратифициран от парламента договор".

На въпроса дали американската техника може да бъде изтеглена и използвана пряко в конфликт, Божилов отговори: „Не бих се впускал в подобни хипотези. Нямаме права върху американските въоръжени сили, но всичко се случва в рамките на действащите договори и съюзнически ангажименти. България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран“.

Относно опасенията, че военното присъствие може да превърне летището в потенциална цел, той заяви: „От службите и на заседанията беше ясно заявено, че няма информация за повишен риск. Летището работи нормално, а твърденията, че е затворено за военни цели, са неверни. Затварянето беше свързано с ремонтни дейности“.

Божилов коментира и темата за евакуацията на български граждани от региона. Той подчерта, че ситуацията се следи постоянно и се анализират различни варианти за реакция.

По отношение на българите в засегнатите държави той увери, че има действаща структура за контакт и съдействие: „Има изградена постоянна организация, която е в контакт с българските граждани в региона и при необходимост ще бъде оказана съответната помощ. Ако се наложи, ще се предприемат действия за съдействие при евентуална евакуация“.

Заместник-министърът коментира и възможните икономически последици от кризата, включително цените на горивата.

„Ако Иран предприеме действия по Ормузкия проток, през който минават около 25% от световните доставки на петрол, това ще доведе до волатилност на цените. При несигурност цените обикновено се повишават. Според анализи ръстът може да бъде между 10 и 20 долара за барел, но това зависи от развитието на кризата и от това дали ще бъдат осигурени алтернативни доставки“, каза той.

На въпроса дали трябва да се засилят мерките за сигурност у нас, особено около чувствителни обекти, Божилов отговори: „Това също е обект на анализ от службите, основно от ДАНС. На този етап не виждам преки заплахи за България и нашите граждани, но ситуацията се следи постоянно“.

В заключение Божилов коментира и критиките относно провеждането на Съвета по сигурността и участието на политически представители: „Съветът по сигурността е оперативен орган към Министерския съвет, в който участват министри и представители на институциите. Има и Консултативен съвет по национална сигурност при президента, който има различен характер. Според мен е важно секретариатът на Съвета по сигурността да бъде засилен, за да може да генерира добра аналитична основа за решения“, посочи той. Според него, няма основания за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност, тъй като няма непосредствена заплаха за страната.