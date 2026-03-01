Спорт:

Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци

01 март 2026, 11:38 часа 383 прочитания 2 коментара
Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е, когато човек избива други човеци

Българският патриарх Даниил също коментира кризата в Близкия изток като каза, че е ужасно, когато човек избива други човеци.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Бог да даде своя мир в душите на човеците и да погледнем колко ужасно е това, когато човек въстава срещу човек, когато човек избива други човеци."

Патрирахът отслужи литургия и молебен в катедралния храм "Св. Александър Невски" за неделя Православна - първата неделя от Велкия пост. На днешния ден се чества победата на православието над иконоборческата ерес и триумфът на иконите. След молебена ще има литийно шествие около храма със свети икони и мощи.

ОЩЕ: Първи атаки и опити за щурм на дипломатически мисии на САЩ в Близкия изток (ВИДЕА) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
война Иран патриарх Даниил
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес