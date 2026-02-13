Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

"Има всички елементи на секта в шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Има последователи и такива, които се привличат като ученици, защото манипулацията е много силна, особено при по-малките деца". Така децата лесно се манипулират, за да влязат в сектата. Това заяви психологът Иван Игов пред БНТ. И впоследствие се изказаха от Министерство на образованието и науката (МОН) за трагедията. Вижте какво казаха от просветното ведомство: Красимир Вълчев с шокиращи данни за отсъствията в училището, в което е учило загиналото 15-годишно момче

Общността на Калушев

По думите му Ивайло Калушев е бил отлъчен от всички будистки движения, в които го обвиняват, че е манипулатор и че се опитва да манипулира силно хората.

"Той (Калушев - б.р.) е успял да направи общност от мъже и момченца, да я изолира и да влезе в средите на хора, които са влиятелни и богати в България и които могат да им оказват протекция и услуги. Как може да правиш лагери за деца без нужните документи? Как изведнъж имаш регистрация на оръжия? Как може един министър да махнеш полицейското управление в Гинци, които са правили проверки на лагера?, запита психологът.

Според него Калушев се е опитвал да убеди другите, че прераждането било нещо хубаво и че именно чрез самоубийство щели да го постигнат. "Това, което аз бих искал е всичко това да излезе наяве. Тези хора навсякъде са се представяли за психолози и хипно терапевт. Едновременно с това създават училище "Космос", които има някакви психологически практики", коментира Иван Игов.

Според него няма методи затова как да се работи с психичното здраве на българите. "Моля ви, тези, които искате да станете депутати, направете нещо за психичното здраве на българите, защото освен да го разваляте, нищо друго не правите. Образователната система се нужда от тотална реформа", призова Игов.

