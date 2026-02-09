"Последният жив свидетел срещу Саркози": Журналист с намек за убийството на сина на Кадафи

"Сейф Ал-Ислам Кадафи беше последният жив човек, който моеше да да свидетелства за парите, които някогашният френски президент Саркози получи от баща му. Сега вече и главният свидетел го няма, така че всичко се подрежда", коментира журналистът Георги Милков в сутрешния блок на БНТ във връзка с убийството на сина на Муамар Кадафи - Сейф Ал-Ислам Кадафи в Либия. Според него в убийството може да се търсят всякакви посоки, включително и западни, с което намекна за интерес на бившия френски президент от убийството на сина на Кадафи.

Припомняме, че за убийството се разбра преди дни от източници, близки до семейството, неговият адвокат Хал ед ел Зайди и либийски медии.

Снимка: Getty Images / Guliver

Кой друг има интерес от убийството?

Журналистът смята, че някои сили в Либия също имат интерес от убийството на сина на Кадафи.

"Сейф Ал-Ислам Кадафи даде много сериозен сигнал, че ще участва в бъдещия политически живот на Либия", каза Милков и обърна внимание на кого е станал неудобен, за да бъде убит.

"Либия е разделена на две части - в източната част управлява ген. Халифа Хафтар, който е създал кадафистка държава, но начело със себе си. Западната част на Триполи управлява международно признато правителство, но се е превърнало в заложник на силно въоръжени ислямистки милиции.

В един бъдещ момент, в който Либия може да се говори като за страна, която ще бъде отново заедно, режимът в Бенгази виждаше в лицето на Ал-Ислам най-големия си конкурент", смята Милков.