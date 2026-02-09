Магнитни бури през седмицата 9-15 февруари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 9 до 15 февруари 2026 г. не се очакват дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 9 и 10 февруари ще бъде от степен 3,7, и 2,7, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с леко повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник и вторник стойността на Кр индексът ще е, съответно 3,7, и 2,7. Това означава, че днес геомагнитната активност ще е слаба и е малко вероятно да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 09.02.26 - 15.02.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 9 февруари стойността на Кр индекса ще е - 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2026 Feb 09 - 4

2026 Feb 10 - 3

2026 Feb 11 - 2

2026 Feb 12 - 2

2026 Feb 13 - 2

2026 Feb 14 - 2

2026 Feb 15 - 2

