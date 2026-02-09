Зимен рестарт: топ СПА дестинации на Балканите

Февруари е месецът, в който искаме да си починем от натовареното начало на новата година и да си припомним поне за малко чувството от отминалите коледите празници. Умората се е натрупала и имаме нужда от рестарт – не от пътуване с дълги полети, сложна логистика и бюджет, който ни кара да отлагаме, а от нещо, което е по-близко, достъпно и лесно за реализиране.

Балканите определено се завръщат с пълна сила на СПА картата на Европа. Докато всички мислят за Будапеща или Баден, съседните ни страни предлагат термални извори с вековна история, автентични градчета и цени, които не изискват планиране с месеци. Без самолетни билети, без стрес, без усещането, че подготовката е по-уморителна от самата почивка.

Върнячка Баня, Сърбия

Върнячка Баня е един от най-старите балнеологични курорти на Балканите, с традиции още от римско време. Днес градчето съчетава паркове, исторически сгради и модерни СПА центрове, които предлагат процедури с минерална вода, лечебна кал и релаксиращи масажи. Централният Върнячки парк е сред най-красивите места в града, но основната атракция е изворът „Топла вода“. Местните вярват в лечебните свойства на водата, особено при стомашни неразположения, но дори атмосферата на Върнячка Баня действа успокояващо и възстановяващо.

Катлановска Баня, Северна Македония

На 15 километра от Скопие, в полите на Скопска Црна Гора, се крие Катлановска Баня – място, за което повечето българи не са чували, останало извън масовите туристически маршрути. Термалната вода с температура между 56 и 65 градуса е богата на минерали и от векове се използва за лечение на ставни и кожни проблеми. Курортът е малък, тих и лишен от показност – именно това го прави толкова автентичен. Хотелите предлагат басейни с термална вода, частни вани и традиционни масажи.

Ако имате време, посетете близкия храм „Свети Никита“, изграден през XIV век, с фрески, които са много добре запазени, и гледка към долината. На още 20 минути е каньонът Матка – една от най-красивите природни забележителности в региона, подходяща за дълга разходка по брега на река Треска.

Игало, Черна гора

Игало е различна от другите две дестинации, защото тук термалната вода среща морето. Разположен на Адриатическото крайбрежие, Игало е познат като един от най-добрите балнеологични комплекси, създаден в началото на XX век. Ако големите курорти не са предпочитаният от вас избор, институтът „Д-р Симо Милошевич“ е специализиран медицински и СПА център, който предлага процедури с морска кал, термална вода, физиотерапия и рехабилитация, както и релаксиращи пакети за тези, които просто искат да се отпуснат.

Зимата в Игало е тиха и спокойна, по крайбрежната алея няма почти никого, а температурите са между 10 и 15 градуса, така че спокойно можете да се разходите до близките крепости и да се насладите на малките кафенета с изглед към залива.

