Що е то "Национална агенция" и кой може да регистрира такава: Обяснение от Тома Белев

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) - това е организацията, регистрирана от Ивайло Калушев, чиито име и самоличност са новина номер едно в България заради случая "Петрохан", който дотук завърши с шестима мъртви. Калушев е сред тях, макар официално МВР да не е потвърдило самоличността на нито един от мъртвите официално.

Когато говорим за "национална агенция", представата е, че това е нещо държавно. Само че всъщност законът в България каза съвсем друго - бившият общински съветник в София и известен екозащитник Тома Белев обясни в своя профил във Facebook:

"Държавата съгласно Закона за администрацията създава два вида агенции - държавни и изпълнителни. Създават се чрез закон или постановление на МС.

Държавните агенции (чл. 47) са на подчинение на Министерски съвет, управляват се от председател и се създават за разработване и осъществяване на политики за които няма министерства.

Изпълнителните агенции (чл.54) са на подчинение на министър, управляват се от изпълнителен директор и изпълняват дейности и услуги, за които отговорен е министърът.

От там нататък няма ограничение в използването на наименованието "агенция" с каквито си искате определение при създаването на юридическо лице.

При търговските дружества има ЕООД, ООД и АД с наименованията Национална агенция за контрол, Национална агенция за събиране на вземанията, за териториално устройство, за безопасност и охрана, за кредитен рейтинг, за устойчиво развитие, музика, домоуправител, разпространение, за ПР и реклама, за дизайн и реклама, за събиране на просрочени вземания, за събиране на дължими вземания, национална финансова агенция, национална консултантска агенция, национална медийна агенция, българска агенция за стандартизация, българска агенция за недвижими имоти, българска агенция за кръгова икономика, българска агенция за експортно застраховане, българска агенция за управление на транспорта и т.н.

Имаме и сдружения на гражданите наименовали се Национална агенция за социални дейности, Национална агенция за граждански и стопански инициативи, Българска национална енергийна агенция, Българска агенция за регионално развитие, Българска агенция за малките и средните предприятия, Българска агенция Развитие и т.н. (тук и известната Национална агенция за контрол на защитените територии)".

