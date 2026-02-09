Злато и иманярство: Адвокат с нова версия за убийството на Петрохан

Може да става въпрос за хора, които са били ползвани от други и сега трябва да бъдат ликвидирани. Това на първо място трябва да се изясни. Говори се също, че е възможно да са намерили злато в пещерите, тоест версия за иманярска мафия, а при тях обикновено също има стрелба. Тази версия застъпи адвокат Андрей Цветанов в ефира на Нова телевизия относно случаите с шестте тела, намерени на хижа "Петрохан" и до Околчица.

ОЩЕ: "Пълен абсурд": Приятелка на убития на Петрохан Ивайло Иванов за твърденията за педофилска нишка

Бившият следовател не изключва също версията външен човек да е извършил второто тройно убийство, а не Ивайло Калушев първо да е убил двете момчета в кемпера и после да се е самоубил. "Възможно е външен човек да е взел оръжието, но какво точно се е случило, може да докаже само едно обективно разследване", добави той.

"Странно е, че убийствата са извършени на два пъти и на две различни места, ако извършителят е един. Ако е така, той можеше вече да е в чужбина, а не да е мъртъв. Това, че са открити гилзи и оръжия в кемпера на Околчица не означава, че убиецът автоматично е сред откритите в него", подчерта Цветанов.

По думите му най-удобната версия е убийство и самоубийство. "И затваряме папката. Дано и тук не се окаже, че всяко чудо е за три дни, и делото да приключи, както стана с убитите в Нови Искър", надява се Цветанов.

ОЩЕ: Изпусна ли МВР и готви ли се заговор в трагедията "Петрохан": Анализ за шесторното убийство

Имало ли е протекция?

Криминалистът Иван Савов изказа предположение, че убитите в хижата са били протектирани - дали от политически или от криминални кръгове. По думите му е странно ДАНС да присъства на местопрестъпление, тъй като тя е информационно-аналитична служба, която се занимава със справки и проверка на информация по данни.

ОЩЕ: Разширено меланхолно самоубийство: Психиатър с теория за мистериозното убийство на Петрохан

"Агенцията няма оперативни или разследващи функции. Въпросът е кой е стоял толкова години зад Калушев и дейността му. Важно е, защото изобщо не е ясно какво са правили четири години в хижата. По мои източници има подавани сигнали срещу убитите, проверява се съдържанието им. Те са действали в симбиоза с престъпни кръгове и са оставяни да правят каквото си искат, защото са помагали някому да извършва тъмна дейност. Това е моето предположение", каза той.