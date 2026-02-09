Оставката на Румен Радев:

Злато и иманярство: Адвокат с нова версия за убийството на Петрохан

09 февруари 2026, 8:59 часа 392 прочитания 0 коментара
Злато и иманярство: Адвокат с нова версия за убийството на Петрохан

Може да става въпрос за хора, които са били ползвани от други и сега трябва да бъдат ликвидирани. Това на първо място трябва да се изясни. Говори се също, че е възможно да са намерили злато в пещерите, тоест версия за иманярска мафия, а при тях обикновено също има стрелба. Тази версия застъпи адвокат Андрей Цветанов в ефира на Нова телевизия относно случаите с шестте тела, намерени на хижа "Петрохан" и до Околчица. 

ОЩЕ: "Пълен абсурд": Приятелка на убития на Петрохан Ивайло Иванов за твърденията за педофилска нишка

Бившият следовател не изключва също версията външен човек да е извършил второто тройно убийство, а не Ивайло Калушев първо да е убил двете момчета в кемпера и после да се е самоубил. "Възможно е външен човек да е взел оръжието, но какво точно се е случило, може да докаже само едно обективно разследване", добави той.

"Странно е, че убийствата са извършени на два пъти и на две различни места, ако извършителят е един. Ако е така, той можеше вече да е в чужбина, а не да е мъртъв. Това, че са открити гилзи и оръжия в кемпера на Околчица не означава, че убиецът автоматично е сред откритите в него", подчерта Цветанов.

По думите му най-удобната версия е убийство и самоубийство. "И затваряме папката. Дано и тук не се окаже, че всяко чудо е за три дни, и делото да приключи, както стана с убитите в Нови Искър", надява се Цветанов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Изпусна ли МВР и готви ли се заговор в трагедията "Петрохан": Анализ за шесторното убийство

Имало ли е протекция?

Криминалистът Иван Савов изказа предположение, че убитите в хижата са били протектирани - дали от политически или от криминални кръгове. По думите му е странно ДАНС да присъства на местопрестъпление, тъй като тя е информационно-аналитична служба, която се занимава със справки и проверка на информация по данни.

ОЩЕ: Разширено меланхолно самоубийство: Психиатър с теория за мистериозното убийство на Петрохан

"Агенцията няма оперативни или разследващи функции. Въпросът е кой е стоял толкова години зад Калушев и дейността му. Важно е, защото изобщо не е ясно какво са правили четири години в хижата. По мои източници има подавани сигнали срещу убитите, проверява се съдържанието им. Те са действали в симбиоза с престъпни кръгове и са оставяни да правят каквото си искат, защото са помагали някому да извършва тъмна дейност. Това е моето предположение", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрохан Убийства злато убийство иманярство Ивайло Калушев
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес