Пияни руснаци се барикадираха и заплашиха да взривят бизнес центъра на Москва (ВИДЕО)

09 февруари 2026, 9:19 часа 282 прочитания 0 коментара
Неизвестни лица заплашиха да взривят Москва Сити - московският международен делови център. Службите за спешна помощ са били на място в бизнес района на руската столица цяла нощ и до сутринта на 9 февруари. Според прокремълските медии причината са били безредици по време на нощно парти в жилищния комплекс „Нева Тауърс“. Пияни гости се барикадирали в апартаменти и се обадили на 911 с бомбени заплахи. Те също така твърдели, че са били пребити и че някой иска да ги убие.

Полицията и други специални сили пристигнали на мястото в 3:00 ч. сутринта. Според прокремълския Telegram канал SHOT, чийто основател е под санкции на ЕС, сред затворените вътре бил 27-годишен мъж от региона на Нижни Новгород.

Дълги преговори и трима задържани

Специалисти преговаряли в продължение на няколко часа, за да разрешат ситуацията мирно, предава опозиционният Telegram канал ASTRA.

Трима души в крайна сметка били задържани, след като полицията успешно е разбила вратата. Не са открити експлозиви, съобщава каналът "Москва 24" в Telegram.

Вижте още видеа от мястото на инцидента:

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Москва Русия взрив Москва Сити
