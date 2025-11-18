Административните служители започват национални протести

Синдикат на административните служители "Подкрепа" започва серия от протестни действия в ключови държавни администрации в цялата страна. Протестите са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.

Протестните действия ще обхванат следните институции и ще се проведат, както следва:

20 ноември (четвъртък) от 12:30 до 13:00 часа протест пред Централното управление на Националния статистически институт (НСИ) в София и пред Териториалните статистически бюра на института в страната;

21 ноември (петък) от 12:30 до 13:00 часа протест пред Централното управление на Национален осигурителен институт (НОИ) в София и пред Териториалните поделения на института в страната;

26 ноември (сряда) от 12:30 до 13:00 часа протест пред Агенцията по заетостта (АЗ) в София и пред Териториалните поделения на агенцията в страната;

27 ноември (четвъртък) от 12:30 до 13:00 часа протест пред Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) в София и пред Териториалните дирекции на Агенцията в страната;

28 ноември (петък) от 12:30 до 13:00 часа протест пред Агенцията за социално подпомагане (АСП) в София и пред Териториалните структури на агенцията в страната.

Основните искания на служителите включват достойно увеличение на работните заплати, отговарящо на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.

Преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции.

Гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

"Системата е на ръба. Ние не искаме привилегии, а елементарно уважение към труда ни и възможност да живеем достойно. Без стабилна администрация държавата не може да функционира", заявяват от ръководството на САС "Подкрепа".

Протестните действия ще се провеждат поетапно, като синдикатът запазва правото си да разширява формите на натиск, в случай че справедливите искания на работниците и служителите не бъдат чути.