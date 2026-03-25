"Вечен временен мандат": Янкулов иска Съда на ЕС да поеме казуса "Сарафов"

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов поиска от Върховния административен съд (ВАС) да отправи запитване до Съда на Европейския съюз по казуса с продължителното временно изпълнение на функциите на главен прокурор от Борислав Сарафов. Това става ясно от жалба, внесена на 24 март, с която Янкулов атакува отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да назначи друг временно изпълняващ длъжността.

"Вечен временен мандат"

В документа министърът настоява, че приетото от колегията тълкуване на закона на практика създава възможност за "вечен временен мандат" - ситуация, която според него е несъвместима както с Конституцията, така и с принципите на правовата държава. Той припомня позицията си, изразена още на заседанието на 11 март, че подобен модел на управление е "конституционно нетърпим".

Според аргументите на прокурорската колегия, Сарафов е назначен още през юни 2023 г. с валиден административен акт, който действа до избора на титуляр, и не може да бъде преразглеждан без изрично законово основание. Именно тази логика, по думите на Янкулов, превръща временното изпълнение на функциите в де факто постоянна позиция без краен срок.

Министърът се позовава и на задължително тълкуване на Конституционния съд по дело №12/2010 г., според което "изключена е безсрочността при упражняване на власт", като подчертава, че всяка форма на неограничен мандат противоречи на демократичните принципи.

В жалбата се прави и връзка с развиващата се практика на Съда на ЕС. Посочено е заключение на генерален адвокат от 5 юни 2025 г. по дело C-769/22, според което европейската юрисдикция следва да прилага стандартите на правовата държава при оценка на назначенията във висшите съдебни органи. Отказът да се преразгледа статутът на временно изпълняващ длъжността, според това становище, може да се окаже в противоречие с правото на Съюза.

Освен това Янкулов оспорва компетентността на прокурорската колегия да вземе подобно решение, като посочва, че въпросът следва да бъде разгледан от пленума на ВСС. В жалбата се изтъкват и противоречия както в предходни решения на колегията по сходни казуси, така и във вътрешната ѝ аргументация.

Министърът заявява, че очаква делото да бъде разгледано в кратки срокове заради значимостта му за функционирането на държавата, както и ВАС да се произнесе по всички поставени въпроси.