Спряха тока на жилища в Баба Алино

ЕРП Север спря електрозахранването на част от сградите в местността Баба Алино край Варна. От дружеството съобщиха, че са засегнати пет обекта, но живеещи там, предимно украински граждани, твърдят, че без ток са останали значително повече потребители - десетки хора.

От ЕРП Север посочват, че прекъсването е извършено след заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, както и след проверки, извършени от дружеството.

При инспекциите са установени сгради, които нямат собствени електромери и клиентски партиди, а се захранват чрез електрическата мрежа след електромера на основната сграда. Той е регистриран на името на "Форест клуб Варна". Още: Корпорация "КУБ" реагира, след като министър и кмет заговориха за спиране на тока и водата в Баба Алино

Електрозахранването на основната сграда не е прекъсвано, както и това на други обекти в района. Според ЕРП Север токът е спрян единствено на петте обекта, за които са установени нарушения.

След проверките дружеството е издало предписания собствениците сами да прекратят захранването. Това обаче не е било направено, поради което електроразпределителното дружество е предприело прекъсването.

От ЕРП Север уточняват, че фирмите, свързани с обектите в Баба Алино, са обжалвали действията, но към момента няма произнасяне на съда. Според дружеството при тази ситуация то е длъжно да прекрати електрозахранването.

Живеещите: Засегнати са десетки хора

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След спирането на тока социалните мрежи бяха залети от оплаквания на живеещи в района. Те твърдят, че действията на институциите са незаконни и заявяват, че ще предоставят на медиите документи, според които са плащали редовно сметките си за електроенергия.

Данните за броя на засегнатите хора обаче се разминават. По различни твърдения без ток са останали между 30 и 40 жилища или около 100 души.

Сред тях има семейства с деца и възрастни хора.

Спорът предстои да бъде изяснен и по съдебен ред, след като жалбите на фирмите, свързани с обектите, все още не са получили окончателно решение.

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