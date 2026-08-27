Маневри на военен самолет и хеликоптер притесниха жителите в два края на България

Жители на Горна Оряховица, Велико Търново и Бургас, както и околните региони, бяха смутени от маневри на съюзнически хеликоптер Boeing и на военен самолет, които в крайна сметка се оказа, че са кацнали на местните летища за зареждане. През последните няколко дни хеликоптерът е направил поредица от маневри и кацания на международното летище в Горна Оряховица. От Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха за извършените полети.

Превоз на войници от Румъния до контингента на НАТО в Косово?

От ведомството уточняват, че кацанията са технически и са имали за цел единствено презареждане с гориво. Всички процедури са проведени при строго спазване на международните стандарти и авиационни правила.

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„Министерството на транспорта и съобщенията потвърждава, че в последните дни на летище Горна Оряховица е кацал хеликоптер на НАТО, изпълняващ стандартен полет. Кацанията са били за зареждане с гориво, като полетите вече са приключили. Присъствието на машината във въздушното пространство и на летището е изцяло в съответствие с действащите национални и международни авиационни правила. Данните за конкретния модел и регистрация на военни летателни средства се обменят по линия на съюзническите структури и не се публикуват от гражданските авиационни власти. На летището не са извършвани дейности, различни от стандартните за подобен тип технически кацания”, гласи официалното изявление.

По информация от източници от авиационния сектор, цитирани от NOVA, военнотранспортният хеликоптер е изпълнявал мисия по превоз на войници от Румъния до контингента на НАТО в Косово. Поради голямото разстояние на маршрута, летището в Горна Оряховица се оказва ключова междинна точка за зареждане на отиване и на връщане.

Снимка: БГНЕС

Тежкият транспортен военен хеликоптер Boeing CH-47 Chinook ("Боинг CH-47 Чинук") е американско производство на Boeing Defense, Space & Security (Boeing Vertol). Основно е на въоръжение в Сухопътните войски на САЩ, както и във военновъздушните сили на редица държави членки на НАТО. Използва се за превоз на войски, тежка военна техника, товари и за извършване на хуманитарни или спасителни операции.

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Военен самолет в Бургас: "Не влизаме във война, нито извънземни ни нападат"

На летището в Бургас пък бе забелязан военен самолет днес, 27 август. Той е извършил техническо кацане единствено с цел зареждане с гориво. Няма извънредна ситуация и няма повод за притеснение, уточниха от летището.

Самолетът е кацнал в Бургас в 12:55 ч. и е излетял отново в 14:27 ч., след което е напуснал страната. От Летище Бургас подчертават, че подобни технически кацания са обичайна авиационна практика за международните летища. Машината не е базирана в Бургас, а престоят ѝ не е бил свързан с товарене, разтоварване или промяна в нормалната работа на летището.

„Казано съвсем ясно – нито Бургас „влиза във война“, нито извънземни ни нападат, нито ние нападаме някого“, заявяват от летището, цитирани от bTV. Оттам призовават да не се създават спекулации и напрежение около рутинното техническо кацане, особено в активния туристически сезон.

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