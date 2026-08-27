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Съкращения и преструктуриране в МРРБ: 39 души са аут

27 август 2026, 17:44 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съкращения и преструктуриране в МРРБ: 39 души са аут

Съкращения и преструктуриране се задават в Министерство на регионалното развитие и благоустроството, става ясно след като кабинетът одобри промени в Устройствения правилник на ведомснтвото, с които се цели оптимизиране на структурата на ведомството и прецизиране на функционалните характеристики на административните звена. С решението общата численост на служителите се намалява с 39 щатни бройки и от 627 става 588. Намалява се и броят на дирекциите в общата администрация от 6 на 5.

Ето част от промените?

Предвижда се обединяване на функционално свързани дейности, в рамките на един процес, в едно структурно звено. Така дейностите, осъществявани от досегашните дирекции „Правна“ и „Обществени поръчки“ ще се изпълняват вече от дирекция „Правни дейности“. Новата структура ще обезпечи напълно функциите по осъществяването на правни дейности, процесуално представителство и процеса по планиране и провеждане на обществените поръчки.

С промените ще бъде закрито Звеното за мрежова и информационна сигурност, като функциите му ще се осъществяват от служител на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“, определен със заповед на министъра и на негово пряко подчинение, който ще изпълнява функциите на служител за мрежова и информационна сигурност за мрежата на МРРБ.

С оглед изпълнение на функционалните задължения съгласно Закона за защита на класифицираната информация и предвид спецификата на материята - защита на националната класифицирана информация и защита на чуждестранната класифицирана информация, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се обособява „Служител по сигурността на информацията“, като функциите му се извеждат от дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“.

В специализираната администрация също се оптимизират функциите на дирекциите. А именно - функциите в областта на административно-териториалното устройство и местното самоуправление преминават от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО). Предложението за тази промяна е продиктувано от обстоятелството, че функциите на двете дирекции, свързани с местното самоуправление, са близки и следва да бъдат обединени в едно общо звено. Така функционално свързани дейности ще се осъществяват в рамките на един процес в една административна структура.

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Наред с това дейностите по изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътната карта за изпълнение на Стратегията ще се управляват в една дирекция от структурата на МРРБ. С оглед на това, всички функции във връзка с изпълнението на Стратегията се прехвърлят като допълнителни функции на дирекция „Технически правила и норми“.

Оптимизацията на държавната администрация

С предвидените промени в Устройствения правилник на министерството администрацията се структурира в 2 главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията.

Промените са в изпълнение на краткосрочните мерки на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, включващи ограничаване броя на дирекциите в общата администрация, намаляване броя на междинните управленски нива като началник на отдели и сектори, и намаляване на разходите за персонал с 10 %. Целта е систематизиране на функциите на структурните звена, както и оптимизиране на щатната численост на персонала в тях с оглед по-ефективна организация за изпълнение на функциите им. ОЩЕ: Хиляди съкратени в цялата страна: В кои сектори и къде протича масово? (ГРАФИКА)

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Държавна администрация Съкращения МРРБ Регионално развитие кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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