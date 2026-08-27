Армения изхвърли Русия от списъка си със стратегически партньори: Не може да се защитава, как ще брани нас?

Армения извади Русия от списъка си със стратегически партньори в новата си правителствена програма, обхващаща периода 2026-2031 г. Така Москва падна рязко от върха, на който беше поставена в предишния многогодишен план. Новата програма на кабинета на Никол Пашинян, който наскоро триумфира отново в парламентарните избори, дава приоритет на мира с Азербайджан, нормализирането на отношенията с Турция, връзките с Иран, Грузия, Европейския съюз, САЩ, Франция и Китай, преди изобщо да се спомене Руската федерация.

Ереван подготвя заявление за членство в ЕС, като засега обаче остава в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз. Наскоро руският диктатор Владимир Путин поиска провеждане на референдум, с условие да се приеме бъдещо членство на страната в ЕС или в Евразийския икономически съюз, от който тя вече е част. Пашинян пък директно му отговори, че приоритет е евроинтеграцията: Щом Путин така иска, започваме кандидатстване за ЕС: Арменският премиер с категорично изявление.

В Гюмри, Западна Армения, все още има руска военна база съгласно договор, валиден до 2044 г.

Никол Пашинян: Русия има проблеми със сигурността, как да действа като гарант за нашата?

Армения има основания да не счита Русия за стратегически партньор, защити решението си премиерът Никол Пашинян, след като бе попитан от журналисти защо Руската федерация не фигурира като стратегически партньор в програмата.

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BIG: Armenia dropped Russia from its list of strategic partners in its new government program.



Russia fell from first place in the previous plan to roughly eighth.



The new 2026-2031 program prioritizes peace with Azerbaijan, normalization with Türkiye, ties with Iran, Georgia,… pic.twitter.com/utOdJrloVq — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

„След събитията от септември 2022 г., да се каже, че има стратегическо партньорство... това би означавало стратегическо партньорство... Ако сега напишем „стратегическо партньорство“, вие ще попитате защо Русия и ОДКС (Организацията на Договора за колективна сигурност - бел. ред.) не изпълниха своите задължения за сигурност през септември 2022 г. Какво да ви кажа?“, върна лентата назад той към събитията от Нагорни Карабах, цитиран от "Интерфакс".

Пашинян също така заяви, че събитията от 2021, 2022 и 2023 г. са показали, че Русия, поради собствените си проблеми със сигурността, може да бъде ограничена в способността си да действа като гарант за сигурността на Армения.

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Причината за влошените отношения на Ереван с Москва

Никол Пашинян не може да прости на диктатора Владимир Путин случилото се с Нагорни Карабах, когато през септември 2023 г. руските "миротворци" в населения с етнически арменци анклав не направиха нищо, за да спрат армията на Азербайджан - тя нахлу и за ден-два превзе територията. Оттогава Пашинян започна да изтегля страната си от организациите от руската орбита - ОНД и ОДКС, и да я приближава все повече към ЕС. Освен това Армения беше неотдавна домакин на срещата на върха на Европейската политическа общност.

Напоследък Ереван и Москва са и във влошени икономически отношения. Натискът на Русия върху Армения продължава от края на пролетта, когато Москва започна да налага експортни ограничения върху стоки от страната. В края на юли Пашинян заяви, че ограниченията ще парализират Евразийския икономически съюз и могат да бележат началото на края на съюза.

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