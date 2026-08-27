Фон дер Лайен заплаши да извади "търговската базука" срещу Китай заради рекорден дневен дефицит (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че търговските отношения на ЕС с Пекин трябва да бъдат пребалансирани. Ако преговорите за намаляване на рекордно високия търговски дефицит с Китай не доведат до пробив, ЕС трябва да използва всички свои механизми за търговска защита, обяви тя в четвъртък, 27 август. "Търговският ни дефицит с Китай вече достигна почти 1 милиард евро на ден. Китай контролира ключови звена в нашите вериги на доставки. Нашата зависимост надхвърля 80% за много критични суровини и 90% за някои редкоземни елементи. Видяхме, че тези зависимости могат да бъдат използвани като средство за натиск. Когато диалогът не е достатъчен, трябва да сме готови да използваме пълноценно нашите инструменти", бяха точните ѝ думи пред френската бизнес организация Medef.

Напрежението между Брюксел и Пекин остава високо, откакто преговорите започнаха през юни миналата година. През лятото Китай предприе мерки, с които забрани на китайски фирми да участват в антитръстови разследвания на ЕС, докато Комисията продължи да прави нови разследвания за търговска защита във връзка с подозрения за дъмпинг на китайски продукти на европейския пазар.

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ЕС е изправен пред вълна от евтин внос от Китай, който се е увеличил с 45% за пет години, добави председателката на Комисията, като посочи, че през последната година са били започнати 30 разследвания за търговска защита – „почти три пъти повече от историческата средна стойност“. „Значително засилваме разследванията“, заяви тя.

Търговски дефицит от 1 милиард евро на ден - има ключов срок за споразумение на ЕС с Китай

Изявленията на фон дер Лайен идват в момент, когато търговският дефицит на ЕС спрямо Китай достига 1 милиард евро на ден. ЕК определи октомври като краен срок за постигане на споразумение с Пекин с цел възстановяване на баланса в търговските отношения.

EU's von der Leyen:



Our trade deficit with China has now reached nearly €1 billion per day. China controls essential links in our supply chains.



Our dependence exceeds 80% for many critical raw materials, and 90% for some rare earths.



We have seen that these dependencies can… pic.twitter.com/fai2QkPfl6 — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

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„Китай е ключов икономически партньор. Нашият подход е ясен и последователен - намаляване на рисковете, без да се прекъсват връзките. Но да бъдеш партньор, не означава да приемаш постоянни дисбаланси“, заяви Фон дер Лайен.

През последните месеци Пекин и Брюксел бяха на ръба на търговска война, като Китай неколкократно заплашваше с ответни мерки срещу предложени регламенти на ЕС, които биха могли да ограничат достъпа на китайските фирми до пазара.

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В четвъртък Фон дер Лайен припомни, че всички държави членки на ЕС вече отчитат търговски дефицит с Китай.

Ще бъде ли използван инструментът срещу принудата?

През юни лидерите на ЕС ѝ дадоха мандат да предприеме действия за възстановяване на баланса в отношенията чрез диалог, както и чрез използване и преразглеждане на защитните механизми. Сред тях е т.нар. инструмент на ЕС срещу принудата, който може да бъде задействан в случай на натиск от чужда държава върху Европейския съюз, за да промени блокът политиките си.

Този инструмент, понякога наричан „търговска базука“, позволява на ЕС да приеме строги мерки, например ограничения на достъпа до обществени поръчки или отнемане на права върху интелектуална собственост.

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Това обаче изисква подкрепата на мнозинството от държавите членки на блока. Не е ясно дали това би могло да бъде постигнато, докато страните от ЕС продължават да търгуват с Китай на двустранна основа, търсейки достъп до неговия пазар или инвестиции от Пекин, отбелязва Euronews.