Още трима непълнолетни са арестувани и обвинени за убийството в Пловдив

Днес, 27 август 2026 г., Окръжна прокуратура-Пловдив повдигна обвинение спрямо още трима непълнолетни младежи за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август 2026 г. Двама от тях са на 17 г., а един - на 15 г. Тримата са обвинени "в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми на възраст от 14 до 17 г., привлечени към наказателна отговорност на 06.08.2026 г., като непълнолетни, но като са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, умишлено са умъртвили другиго - мъж на 37 г.", обявиха от държавното обвинение.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Още: Соченият за лидер на "Кръв и чест" остава в ареста, двама са с парични гаранции

Как е установено участието в убийството?

Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа.

Снимка: Actualno.com

Още: Агресията започва там, където човекът се превръща в „то“

На 28 август 2026 г. Окръжна прокуратура- Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях, добавят от държавното обвинение.

Вече има осем непълнолетни лица, обвиняеми по делото

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Продължават активните действия по разследването.

Още: Кой носи отговорност за влиянието на социалните мрежи върху младите? Говори Елица Виденова (ВИДЕО)