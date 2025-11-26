Студио Actualno:

Вместо пиратки срещу полицаите: Жива верига блокира Народното събрание

26 ноември 2025, 19:22 часа 441 прочитания 0 коментара
Вместо пиратки срещу полицаите: Жива верига блокира Народното събрание

Леко напрежение възникна на протеста срещу бюджета пред сградата на Народното събрание. Отделни демонстранти хвърлиха пиратки в краката на охраняващите проява полицаи, но за момента обстановката е спокойно.

Още: Отново бял автобус: Масов протест обгради парламента срещу бюджет 2026 (ВИДЕО)

От политическа партия „Продължаваме промяната“ призоваха да не се прибягва до подобни действия, протестът да е мирен и вместо ескалация, хората да се организират и да направят жива верига около парламента.

Още: "Да спрем кражбите в бюджета": И бизнесът се включва към протеста на ПП-ДБ срещу кабинета

„Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК“, призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
протест Делян Пеевски парламент жива верига коалиция ПП-ДБ Бюджет 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес