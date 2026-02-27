Внимание, родители: 10 000 лв. глоба, ако пуснете детето само на дискотека или ресторант

От 5000 до 10 000 лв може да достигне глобата за родители, които пускат децата си сами навън. Това предвижда обединен законопроект, изготвен по реда на ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване промени в Закона за здравето.

По предложение на депутатите се предвижда и промяна в Закона за закрила на детето, където, според възрастта на децата, се въвежда вечерен час, след който те нямат право да са нами в заведение без придружител.

В заведение - детето задължително с родител

Според промените ако едно дете е до 14-годишна възраст, може да е само навън до 20:00 часа. Този вечерен час се удължава леко за непълнолетните до 18-годишна възраст - 22:00 часа.

Точният текст гласи:

"Родителите, настойниците или попечителите, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на заведенията за хранене и развлечения след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако не е навършило 18-годишна възраст"

За недобросъвестните родители, които не се съобразяват с разпорежданията на новия закон, се предвиждат глоби - до 5000 лв за пърно и до 10 000 лв за повторно нарушение:

"Родител, настойник или попечител, което полага грижи за дете, което наруши чл. 8, ал. За, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв."

Ако предложенията бъдат приети, това ще означава, че младежи няма да имат право да са сами на ресторант или дискотека след вечерния час, упоменат в закона. Ако пък бъдат хванати на подобни публизни места, с тях ще трябва да има придружител.