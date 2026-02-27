Засадете тези 7 растения през март и ще се радвате на приказна градина цяло лято

Готови ли сте за пролетта? За да ви заредим с енергия за предстоящото по-топло време, ви споделяме мнението на специалисти за това какво можете да засадите през март за прекрасна градина, когато дойде истинската пролет.

Според специалистите най-издръжливите многогодишни растения (предложени по-долу) обикновено могат да издържат на неочаквано замръзване в края на пролетта и след това да цъфтят, когато пролетта премине в лятото, и ще изглеждат прекрасно всяка година. „Опитайте се да засадите разнообразие от различни цветя, които цъфтят по различно време и имат различна височина“, казват експертите. „По този начин ще имате цъфтеж от ранна пролет до края на лятото без много поливане.“

Но има няколко съвета, които трябва да имате предвид. Важно е да следите водата през тези ранни периоди на производство. Растенията не изсъхват толкова бързо при студени и облачни условия, колкото в летните жеги с по-силна светлина. Поддържането на растенията твърде влажни ще причини проблеми с болести. Въпреки това, в слънчеви дни, обърнете голямо внимание, ако отглеждате в студена среда. Те могат да се нагреят много бързо и растенията могат да изсъхнат в тези условия.

7 издръжливи многогодишни растения, които да засадите през март

Ехинацея

Крис Рамос, експерт по засаждане и градинарство предлага засаждането на ехинацея, тъй като това са издръжливи многогодишни растения с цветове, подобни на маргаритки, които обичат пълно слънце и не изискват тежка поддръжка.

Ехинацеята има дълъг цъфтеж и привлича опрашители. Те са устойчиви на суша, след като се установят, понасят бедна почва и са лесни за грижи; виреят най-добре на пълно слънце.

Черноока Сюзан

Тези цветя имат дълъг период на цъфтеж и ще ви дадат страхотен цвят през есента. Освен това определено изискват малко поддръжка. Просто се уверете, че почвата им е добре дренирана и че са на място, което е огрявано от слънце.

Седум

Специалистите препоръчват това сукулентно многогодишно растение, тъй като толерира топлина, суша и бедна почва с минимално внимание. Освен това цъфти в много красиви цветове!

Белис

Белисите са многогодишни растения за ранен сезон, които лесно могат да се засадят в студен сандък. Те са едни от първите растения, засадени в ландшафта през пролетта, тъй като могат да издържат на студа и да издържат на екстремните условия на сезона.

Салвия

Салвията е невероятно надеждна и носи пъстри цветове във вашата градина. Специалистите подчертават също колко е издръжлива и че вирее на слънце и топлина. Те обясняват, че името „салвия“ всъщност идва от латинската дума salvare, която означава „да лекувам“, защото толкова много сортове салвия са били използвани за кулинарни и медицински цели.

Това растение се отглежда прекрасно в контейнери и е едновременно издръжливо и надеждно. Това е едно от най-лесните за отглеждане многогодишни растения. То произвежда ярки цветове, които издържат до късно през лятото и поддържат пчели, пеперуди и други опрашители.

Лилейници

Лейлериите са издръжливи и адаптивни, толерират много видове почва с минимални грижи, след като се установят, и се възстановяват надеждно, което ги прави едни от най-лесните за отглеждане многогодишни растения.

Ядливи многогодишни растения

Кармен Пер, създател на съдържание „от градината до масата“, съветва да добавите някои ядливи многогодишни растения наред с другите си многогодишни растения. „Аспержите, ревенът, киселецът, лукът и розмаринът са ядливи растения, които засаждате в земята веднъж и те ви възнаграждават с години, като се връщат всяка пролет и дават плод през лятото с минимални усилия.