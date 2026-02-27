Първа участничка в "Ергенът" остана без роза и напусна шоуто (ВИДЕО)

В четвъртък вечер, 26 февруари, зрителите станаха свидетели на един от най-емоционалните епизоди на "Ергенът" 5 досега. А както знаем, Церемонията на розата винаги предизвиква напрежение и разочарования. Изборът бе сложен, тъй като в имението вече осем от жените си осигуриха своето място в предаването и през следващата седмица. 14 дами обаче се наредиха пред ергените, които разполагаха с 13 рози.

Кристиян имаше право да раздаде 5 рози, а Стоян и Марин - по 4. Важно уточнение – една дама не може да получи роза от повече от един ерген. Така премина първата Церемония на розата в тазгодишното издание. В крайна сметка само една дама не получи цвете и това бе Белослава. Въпреки че ергените я прегърнаха за довиждане, пожелавайки ѝ успех, жената не скри огорчението си.

"Мисля, че за пореден път се вижда, че мъжете предпочитат фалшивото. Не фалшивото външно… но фалшивото вътрешно. Жените, които са с маска.", заяви пред камерите тя.

Ерген под прицел

А ето и какво се случи по-рано в епизода:

Докато Стоян се наслаждаваше на компанията на Илияна, останалите участнички детайлно обсъдиха "що за мъж" е той. А повод за това бе променливото му поведение и опитите му да заличи негативните впечатления от последните дни.

Чуха се някои доста остри реплики. А според някои жени, Стоян отчаяно се опитва да се докаже и да си върне доверието им. Доника обаче намери повод за оптимизъм, отбелязвайки липсата на голямо его у него.

Предстои в романтичното риалити да влязат още три нови жени. Кои ѝ са и дали пък няма да се окажат ябълките на раздора, ще видим съвсем скоро.