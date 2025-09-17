Войната в Украйна:

Внимание, шофьори: Магистрала "Тракия" с голям участък, затруднен за придвижване цяла седмица

От 18 септември до 26 септември за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение между 156-и и 208-и км на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват между 6 ч. и 17 ч. поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки и поради това временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

АПИ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за подобряване на видимостта по магистралата и осигуряване на безопасността на движение, отбелязват от агенцията.

Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

