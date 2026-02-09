Църковен празник на 10 февруари: Какво се носи в църквата на този ден

Утре, 10 февруари, е денят на паметта на свети мъченик Харлампий и св. Валентина в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 10 февруари

Малко се знае за рождението на Свети Харлампий. Той е живял в град Магнезия (днешна Турция) през II век. Според легендата, той е бил по-възрастен и вече в напреднала възраст, когато се е посветил на служене на Христос. Харлампий се е отличавал с голямо благочестие, мъдрост и милосърдие, особено към бедните и болните. Той е бил известен като лечител, който е помагал на хората не само духовно, но и физически.

Свети Харалампий активно проповядвал християнската вяра в Магнезия, призовавайки хората към вяра в Христос и морален живот. Той не крил вярата си, заради което попаднал под вниманието на езическите власти, които преследвали християните.

Харлампий се прославил като проповедник на истината, способен да доведе до вяра дори онези, които първоначално са били враждебно настроени с помощта на словото си. По заповед на император Септимий Север, Харлампий бил арестуван. Той бил подложен на множество мъчения, опитвайки се да го принудят да се отрече от вярата си. Според легендата светецът бил бит, хвърлен в затвора и дори измъчван в колесница, но останал непоколебим във вярата си. Според житията, неговата смелост и търпение по време на страданията вдъхновили много свидетели да приемат християнството.

Въпреки напредналата си възраст, Харалампий приел мъченичество, демонстрирайки пример за безстрашна преданост към Бога. Смъртта му настъпила около 203 г., а тялото му било погребано близо до града, където проповядвал.

Света Валентина била благочестива девойка, живяла в околностите на Кесария Палестинска. При Максимилиан ІІ Галерий (308-313 г.). тя става жертва на гоненията срещу християните 308 г. Валентина отказва да принесе жертва в езическия храм, като хвърля камък върху жертвеника и се обръща с гръб към горящия на него огън. Езичниците я обезглавяват заради това.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 10 февруари

Ясното небе и слана вещаят до топла и ранна пролет. Ако има мъгла сутрин, ще има богата реколта от пшеница. Ако има силни ветрове - пролетните месеци ще бъдат ветровити и променливи.

Народните поличби съветват да бъдем особено честни на този ден - всяка лъжа или измама може да се превърне в сериозни проблеми. Също така, на 10 февруари не е разрешено да се организират пищни празненства или шумни тържества. Бракът, сключен на този ден, също може да се окаже нещастен.

В народните вярвания 10 февруари се смята за благоприятен ден за изцеление на тялото и душата, както и за възстановяване на мира и хармонията в отношенията.

По традиция на този ден се пече питка, която се носи в църквата за освещаване. Носи се и мед за освещаване. Вярва се, че на този ден той придобива лековити сили.

