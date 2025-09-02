"Положението е плачевно": Карта на населените места с воден режим

Специализираната метеорологична платформа Meteo Balkans представи карта на населените места с воден режим в страната и определи положението в България като плачевно, става ясно от публикация във "Фейсбук" страницата на платформата.

Според Meteo Balkans от държава, богата на вода, сме се превърнали в полупустиня.

Причините

"Валежите, както сами виждате, намаляват и не са постоянни. Липсва достатъчно сняг през зимата, за да се напълнят язовирите. А дори и да има валежи, наблюдаваме неправилно стопанисване. Всяка година е едно и също – периоди на валежи и на суша.

Ние всяка година пишем статии за очакваните суши и пожари, но вместо разбиране получаваме хейт. После българинът се чуди откъде му е дошло и защо има толкова много пожари, при положение че повечето хора сами палят стърнища", отбелязват от платформата.