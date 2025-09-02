Войната в Украйна:

02 септември 2025, 16:03 часа 387 прочитания 0 коментара
"Положението е плачевно": Карта на населените места с воден режим

Специализираната метеорологична платформа Meteo Balkans представи карта на населените места с воден режим в страната и определи положението в България като плачевно, става ясно от публикация във "Фейсбук" страницата на платформата. 

Според Meteo Balkans от държава, богата на вода, сме се превърнали в полупустиня.

Причините

"Валежите, както сами виждате, намаляват и не са постоянни. Липсва достатъчно сняг през зимата, за да се напълнят язовирите. А дори и да има валежи, наблюдаваме неправилно стопанисване. Всяка година е едно и също – периоди на валежи и на суша.

Ние всяка година пишем статии за очакваните суши и пожари, но вместо разбиране получаваме хейт. После българинът се чуди откъде му е дошло и защо има толкова много пожари, при положение че повечето хора сами палят стърнища", отбелязват от платформата. ОЩЕ: Безводие: Бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Деница Китанова
