Войната в Украйна:

Военни водолази тренират на язовир Искър (СНИМКИ)

01 октомври 2025, 15:13 часа 323 прочитания 0 коментара
Военни водолази тренират на язовир Искър (СНИМКИ)

Водолазните екипи на Служба „Военна полиция“, Сухопътните войски и Военноморските сили започнаха ежегодната си тренировка на язовир Искър, съобщават от Министерството на отбраната.

Още: Започват водолазни учения на яз. “Искър“ (СНИМКА)

До 10 октомври екипите осъществяват съвместни действия по водолазна подготовка. Те включват прокарване на пътна нишка и ходене по нея, търсене и изваждане на предмет (веществено доказателство) от вода по кръгов и паралелен способ. Участниците в учението ще стиковат и действия по спасяване на бедстващ водолаз. 

Снимка Министерство на отбраната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В съвместната подготовка участват военнослужещи от варненската регионална служба „Военна полиция”, Сухопътните войски с подразделения от Втора Тунджанска механизирана бригада и 55-ти инженерен полк, както и инженерните подразделения на Военноморските сили.

Още: Тежководолази от групата на "Главболгарстрой" извършиха сложна подводна операция при "БМФ Порт Бургас"

Ръководител на групата е майор Диан Стоянов от Регионална служба „Военна полиция” – Варна. В този състав водолазните екипи тренират съвместно от 2012 г.

Леководолазните спускания се осъществяват на Учебно-тренировъчна и мобилизационна база „Искър” на Служба „Военна полиция” при стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност.

Още: Водолазите от Сухопътните войски и „Военна полиция“ заедно на учение (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
военно учение водолази информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес