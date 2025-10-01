Военни водолази тренират на язовир Искър (СНИМКИ)

Водолазните екипи на Служба „Военна полиция“, Сухопътните войски и Военноморските сили започнаха ежегодната си тренировка на язовир Искър, съобщават от Министерството на отбраната.

До 10 октомври екипите осъществяват съвместни действия по водолазна подготовка. Те включват прокарване на пътна нишка и ходене по нея, търсене и изваждане на предмет (веществено доказателство) от вода по кръгов и паралелен способ. Участниците в учението ще стиковат и действия по спасяване на бедстващ водолаз.

Снимка Министерство на отбраната

В съвместната подготовка участват военнослужещи от варненската регионална служба „Военна полиция”, Сухопътните войски с подразделения от Втора Тунджанска механизирана бригада и 55-ти инженерен полк, както и инженерните подразделения на Военноморските сили.

Ръководител на групата е майор Диан Стоянов от Регионална служба „Военна полиция” – Варна. В този състав водолазните екипи тренират съвместно от 2012 г.

Леководолазните спускания се осъществяват на Учебно-тренировъчна и мобилизационна база „Искър” на Служба „Военна полиция” при стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност.

