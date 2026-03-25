Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Времето утре - 26 март 2026 г.

25 март 2026, 12:23 часа
На 26 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 3°. Утре ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста. Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи; в София – около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 23-29 март 2026 г.

Облачно в планините

Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

Слънчево над морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Още: Връща ли се снегът? Прогноза за времето до края на март 2026 г.

Карта: НИМХ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес