Око за око, зъб за зъб: Украински дрон порази руски обект на културното наследство (ВИДЕО)

Във Виборг покривът на обект на културното наследство - сградата на Акционерно дружество "Агрикола", се запали след атака с дрон. Обектът се намира срещу Граничното управление на ФСБ. Ударът може да се счита за своеобразен отговор, след като вчера руснаците поразиха в Лвов църква, обект на културното наследство на ЮНЕСКО - ОЩЕ: Зеленски: Ирански дронове, модернизирани от Русия, удрят църква в Лвов – това е извращение (ВИДЕО)

Обектът е бил поразен от украински дрон тази сутрин в руския град Виборг. Това е станало при масираната украинска атака с дронове тази нощ, която порази руското пристанище Уст-Луга, а руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщи, че във Виборг е уцелен ледоразбивач.

More footage: Ukrainian drones struck Ust-Luga overnight with Russian monitoring channels reporting hundreds involved, as preliminary reports say the NOVATEK gas condensate processing plant was hit, a key facility exporting petroleum products to global markets. #Russia pic.twitter.com/3VL3k2TL04 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026

In Vyborg, a Project 23550 border patrol icebreaker was damaged as a result of a drone attack. https://t.co/sRzSM5xDV4 pic.twitter.com/ltEIA5QnoG — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2026

Със сигурност обаче видеокадри, показващи пожар от Виборг, всъщност за запечатали поражение по сградата на Акционерно дружество "Агрикола". Сградата е жилищна и се намира точно срещу Граничното управление на ФСБ за Санкт Петербург и Ленинградска област, обявена е за обект на културното наследство. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди в канала си в Телеграм, че покривът на жилищна сграда във Виборг е повреден. Според предварителните данни няма пострадали, каза той.

Сградата е построена е между 1902 и 1904 г. по проект на финландския архитект Алън Шулман и поръчана от акционерното дружество "Виборг Агрикола", кръстено на финландския хуманист Микаел Агрикола. Сградата е призната за регионален архитектурен паметник.

