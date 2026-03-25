Новият национален празник? Кабинетът отпусна милиони за честванията на 20 април (ВИДЕО)

Правителство е приело решение за отпускане на 1,345 млн. евро за честванията на Априлското въстание. Това каза служебният министър на културата Найден Тодоров след заседанието на Министерския съвет. Тази година се навършват 150 години от паметните събития в Копривщица през 1876 г., а парите са за определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица, Козлодуй, както и в столицата.

Очаква се основното събитие да е в Зала 1 на НДК в София на 20-ти април. То ще е с участие на съставите на Българското национално радио. Ще се проведат също събития на Националния исторически музей и Народната библиотека. Училищата в цялата страна също ще отбележат Априлското въстание.

„С министър Игнатов смятаме, че Априлското въстание, е основополагащо за съвременната българска държава. В този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлското въстание, нямаше да има 3-ти март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост на България. Надяваме се всички заедно в България: културните институти, всички културни организации, училищата, БАН да отбележим тази голяма годишнина. И сме много щастливи, че днес вече можем да потвърдим, че нейното финансиране е осигурено", обясни Тодоров.

20 април ще бъде присъствен, но не учебен ден, каза на свой ред служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов.

