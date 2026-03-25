Киборги-войници в Украйна: Факт, не фантазия (ВИДЕО)

Това не е научна фантастика — те вече са на фронтовата линия. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия е първият във Въоръжените сили на Украйна, чиито войници тестват екзоскелети в реални бойни условия. Те вече се използват в логистиката и на бойни позиции, особено в Покровското направление - точно там корпусът отговаря за организацията и осъществяването на украинската отбрана - Още: Робот се закани на Путин: Украйна разработва нова технология (ВИДЕО+СНИМКИ)

Как екзоскелетът помага на войниците? Той ги:

прави с до 30% по-силни при физическо натоварване, като специално намалява натоварването върху бедрата

увеличава скоростта им на придвижване с асистирано движение с до 20 км/ч;

има обхват на действие от до 17 километра

работи в температурен диапазон от -10 до +60 градуса по Целзий

тежестта му е едва 2 килограма, изработен е основно от алуминиева сплав

изкуствен интелект събира и анализира данни, които устройството записва при използване

Крайният резултат - по-малко умора за украинските войници, повече възможности да елиминират врага.

This isn’t science fiction — they’re already on the frontline ⚡🦾

The 7th Air Assault Corps is the first in Ukraine’s Defense Forces to test exoskeletons. They are already being used in logistics and on combat positions, particularly in the Pokrovsk direction.



— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) March 24, 2026

