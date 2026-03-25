Киборги-войници в Украйна: Факт, не фантазия (ВИДЕО)

25 март 2026, 12:38 часа 356 прочитания 0 коментара
Това не е научна фантастика — те вече са на фронтовата линия. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия е първият във Въоръжените сили на Украйна, чиито войници тестват екзоскелети в реални бойни условия. Те вече се използват в логистиката и на бойни позиции, особено в Покровското направление - точно там корпусът отговаря за организацията и осъществяването на украинската отбрана - Още: Робот се закани на Путин: Украйна разработва нова технология (ВИДЕО+СНИМКИ)

Как екзоскелетът помага на войниците? Той ги:

  • прави с до 30% по-силни при физическо натоварване, като специално намалява натоварването върху бедрата
  • увеличава скоростта им на придвижване с асистирано движение с до 20 км/ч;
  • има обхват на действие от до 17 километра
  • работи в температурен диапазон от -10 до +60 градуса по Целзий
  • тежестта му е едва 2 килограма, изработен е основно от алуминиева сплав
  • изкуствен интелект събира и анализира данни, които устройството записва при използване

Крайният резултат - по-малко умора за украинските войници, повече възможности да елиминират врага.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
роботи киборги украинска армия украински войници екзоскелет война Украйна
