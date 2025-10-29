Войната в Украйна:

Времето утре - 30 октомври 2025 г.

29 октомври 2025, 13:12 часа 225 прочитания 0 коментара
Времето утре - 30 октомври 2025 г.

На 30 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°, оказва прогнозата за времето.

Сиромашкото лято идва по график: Прогнозата на Николай Василковски

Слънчево в планините и над морето

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°. По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, по южното крайбрежие ще е предимно слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°, на север от н. Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Продължителност на деня: 10 ч. и 24 мин. 

Още: От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес