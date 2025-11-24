Всяка закупена играчка Kidland® през декември ще подкрепя програмата „Топъл обяд“ на БЧК

За всяка продадена играчка от собствената си марка, Kaufland ще отдели 30 ст. за топъл обяд на ученици в нужда

Kaufland България подкрепя за трета поредна година програмата „Топъл обяд“ с играчките си Kidland®. Клиентите могат да се включат отново в каузата за подпомагане на ученици в неравностойно положение от 24 ноември до 23 декември 2025 г. За този период ритейлърът дарява 30 ст. на програмата за всяка продадена играчка от собствената си марка.

Така Kaufland България продължава да допринася за програмата на Българския Червен кръст, чрез която се осигурява безплатна топла храна за деца в неравностойно положение – сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители. Програмата е сред най-значимите социални инициативи в страната. Тя осигурява безплатна и питателна храна на ученици, които живеят в трудни социални условия, като допринася за задържането им в училище и подобряване на тяхната мотивация и благосъстояние.

Играчките Kidland® са част от специална брошура с четирседмична валидност до 23 декември и всеки закупен продукт от собствената марка подкрепя каузата.

„За нас е важно да развиваме дългосрочни инициативи с доказан ефект. Чрез кампанията с Kidland® даваме възможност на клиентите си да допринесат за по-доброто бъдеще на деца в нужда, докато избират празнични подаръци.“ – сподели Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност“ в Kaufland България.

От 16 години Kaufland България подкрепя програмата „Топъл обяд“ с поставяне на дарителски кутии в хипермаркетите на веригата. Благодарение на своите клиенти, през всички години лидерът в ритейла е дарил близо 550 000 лв. за топъл училищен обяд на деца в неравностойно положение. През изминалата учебна година чрез кампанията и събраните средства са подкрепени близо две хиляди деца в неравностойно положение. От началото на инициативата „Топъл обяд“ до момента са предоставени над 2 млн. безплатни топли обяда на ученици в нужда. Подпомогнатите деца за целия период на програмата са близо 24 000.