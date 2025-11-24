Цената на природния газ в Европа е невиждана от година и половина

Цената на природния газ в Европа поевтиня с над 2,5% през днешната търговия на хъба TTF в Нидерландия. Фючърсите вече са под 30 евро за мегаватчас за пръв път от май 2024 г., показват данните от международната борса ICE днес по обяд. Причините са, че вносът на синьо гориво се увеличи, а дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна подобриха пазарните нагласи, предаде Блумбърг.

Стабилни цени

Цените на газа са стабилни в диапазона между 30 и 34 евро/MWh от август насам, докато търговците балансираха между силното предлагане и променящите се прогнози за зимното време.

Изчерпаните запаси в началото на 2025 г. и трудностите за възстановяването им до обичайните им нива през лятото създадоха опасения, че Европа може да бъде уязвима от скокове в цените.

Но неотдавнашните силно притоци на втечнен природен газ (LNG) и на норвежки газ по тръбопроводи, заедно с прогнозите за по-меко време в началото на декември, облекчиха опасенията, свързани с ниските складови запаси и засилиха положението на Европа за зимата, показвайки колко много е напреднал регионът от енергийната криза през 2022 г. насам.

Мирните преговори в Женева също оказаха натиск върху цените на синьото гориво, като преговорите между САЩ и Украйна сигнализират за напредък, въпреки че всяка една евентуална сделка все още ще се нуждае от одобрение от лидерите в Киев, Вашингтон и Москва. Евентуална позитивна резолюция може да повлияе на глобалните енергийни потоци, преди новият капацитет за втечнен природен газ да заработи през следващата година.

Европа постепенно премахва руските доставки, които сега представляват само около 10% от вноса ѝ.