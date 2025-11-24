Трус на "Бернабеу": Винисиус отказа на Флорентино Перес да преподпише с Реал Мадрид

Бразилската футболна суперзвезда Винисиус Жуниор отказа предложението на Флорентино Перес да поднови договора си в Реал Мадрид, съобщават няколко от авторитетните спортни медии в Европа. Според повечето информации, отказът на Винисиус идва заради обтегнатите му отношения с наставника Шаби Алонсо. Появи се обаче и друга хипотеза - че бразилецът е поискал колосална заплата, каквато е прибирал 5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо.

Винисиус Жуниор отказа на Реал на фона на конфликт с Шаби Алонсо

Спортният журналист Марио Кортегана от The Athletic съобщава, че Винисиус вярва в това, че Шаби Алонсо се отнася несправедливо към него, като умишлено не е споменал немския специалист при публичното си извинение след Ел Класико. Иначе Флорентино Перес предложил на Винисиус да му увеличат заплатата на около 20 млн. евро на година, но играчът категорично отказал.

Още: Реал Мадрид отново сбърка и позволи на Барселона да се доближи опасно близо

Бразилецът поискал най-големия контракт в историята на клуба, доближаващ размерите на този на Роналдо

Когато от Реал приканили Винисиус да даде контраоферта, той им поискал най-големия контракт в историята на клуба, подобен на този на легендата на клуба Кристиано Роналдо. Не е ясно и дали Винисиус ще остане в Реал, докато Шаби Алонсо е начело на клуба, тъй като се смята, че са в лоши отношения. Бразилецът остана резерва в последния мач срещу Елче и влезе от пейката.

Още: Предлагат на Реал Мадрид 200 милиона евро за една от звездите на Шаби Алонсо