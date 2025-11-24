Избраха Мони Николов за №1 в Русия навръх рождения му ден

Световният вицешампион с България Симеон Николов днес празнува своя 19-ия рожден ден. Разпределителят на националния отбор днес е в Москва, където утре от 18:00 часа неговият отбор Локомотив (Новосибирск) ще гостува на Динамо (Москва).
Николов е „Играч №1“ на 8-ия кръг на Суперлигата
Междувременно Мони Николов бе избран за Играч №1 на дербито от 8-и кръг в Суперлигата на Русия Зенит (Казан) - Локомотив (Новосибирск) 1:3 от престижния сайт “БО Спорт”.
Освен това Мони Николов бе определен и за MVP на 8-ия кръг в престижната класация на “БО Спорт”.
