24 ноември 2025, 17:38 часа 201 прочитания 0 коментара
"Не съм расист": Чернокожият Адолф Хитлер иска властта в Намибия

Политик, кръстен на Адолф Хитлер, се кандидатира за преизбиране в Намибия, тъй като се надява да осигури петия си мандат на поста, пише Daily Mail. Адолф Хитлер Уунона - който беше обременен с името на нацисткия тиранин - стана много популярен по време на изборите през 2020 г., които спечели убедително. И той е готов да запази мястото си с още едно огромно мнозинство, тъй като гласоподавателите трябва да отидат до урните в сряда според избирателната комисия на страната.

Хитлер се кандидатира за ролята на областен администратор в региона Омпунджа.

Политикът настоява, че няма нищо общо с нацистките престъпления и използва само името Адолф на официални събития. „Баща ми ме кръсти на този човек. Вероятно не разбираше какво представлява Адолф Хитлер. „Като дете го виждах като съвсем нормално име. Едва когато пораснах, разбрах, че този човек иска да завладее целия свят. Политикът каза, че съпругата му го нарича Адолф, добавяйки, че той обикновено се нарича Адолф Уунона, но че ще бъде "твърде късно" да промени името си официално. „Фактът, че нося това име, не означава, че искам да завладея Ошана“, каза той, имайки предвид региона, в който спечели изборите през 2020 г.

„Това не означава, че се стремя към световно господство".

Подкрепата му отслабва

Но подкрепата му явно е отслабнала. Жителите се оплакват от стагнация, лоши пътища и липса на основна инфраструктура. Местният вестник The Namibian цитира гласоподавател, който казва: „Не му плащаме да играе карти на работа", допълва беларуската опозицицонна информационна агенция NEXTA.

Намибия е бивша германска колония

Намибия е бивша германска колония в Южна Африка, която все още е дом на малка немскоезична общност и някои хора все още носят немски имена.

Истинският Хитлер по-късно ще използва унижението на следвоенния Версайски договор като пропаганден инструмент, за да спечели подкрепа за нацистите през 20-те и 30-те години на миналия век. Докато Германия прекара 75 усърдни години в опити да изкупи войната и геноцида, които отприщи по време на управлението на Хитлер, нейните колониални зверства в Намибия са малко обсъждани - но натискът за репарации нараства през последните години. Германските войници избиха около 65 000 племена хереро и 10 000 нама в кървава кампания за потушаване на местен бунт между 1904 и 1908 г. ОЩЕ: Африкански племена от Намибия съдят Германия за геноцид

Деница Китанова
