Ципрас описва преживяванията си с Путин в мемоарите си

Сред акцентите в дългоочаквания политически мемоар на Алексис Ципрас „Итака“, публикуван в понеделник, са двете посещения на бившия премиер в Русия – едното в Москва и едното в Санкт Петербург – както и по-широките му контакти с руското правителство и с руския диктатор Владимир Путин през първата половина на 2015 г., пише гръцкото издание Kathimerini. Очаква се Ципрас, който подаде оставка като депутат от СИРИЗА през октомври, да създаде нова лявоцентристка партия в началото на следващата година.

"Другарю премиер"

Ципрас описвайки сцена, в която, според него, членове на неговата делегация в Русия се обръщат към тогавашния руски премиер Дмитрий Медведев с „другарю премиер“. „Представих си – почти го чувах да си мисли: „Възможно ли е? Тези хора не са просто стари комунисти; те са пътешественици във времето“, пише Ципрас.

Путин обаче избягвал да се задълбочава в чувствителни въпроси, предпочитайки вместо това да пита за политическите развития в Гърция. Той оставаше уклончив и – според Ципрас – винаги когато разговорът се насочваше към преговорите на Гърция с чуждестранните ѝ кредитори, го насочвал другаде. По отношение на тръбопровода "Турски поток" той отново бил позитивен, но не предложил конкретни ангажименти. ОЩЕ: Мицотакис с първи думи за мемоарите на Ципрас: Вдъхновен ли е да напише свои

"Важното преживяване" с Путин

Няколко месеца по-късно Ципрас прави второ пътуване до Русия, този път до Санкт Петербург. Там той има още една среща с Путин – „важно преживяване“, пише той. Ципрас очертава намеренията си относно преговорите с кредиторите и повдига въпроса за символична руска покупка на гръцки държавни ценни книжа на стойност 200-300 милиона евро.

Отговорът на Путин, както разказва Ципрас, е бил директен. „Той ми каза, че би предпочел да даде парите, които поискахме, на сиропиталище, защото ако ги даде на Гърция, ще бъде все едно да ги хвърли в кошчето за боклук. Гърция е фалирала държава и няма да бъде спасена с 300 милиона евро. Има нужда от 300 милиарда, а не от 300 милиона“, пише Ципрас, добавяйки, че Путин го е призовал „да се споразумее с Меркел“.

След референдума през юли е имало и телефонен разговор между двамата, в който мнозинството отхвърли предложените условия за спасителен план. Путин поздравил Ципрас, но бившият премиер пише, че след като му е благодарил, е имало следния разговор: „Имате ли нещо друго да ми кажете относно утрешния ден? Някакъв съвет? Какво мислите, че трябва да направя?“, попитах многозначително.

„Вие ще решите какво трябва да направите, но аз вярвам, че едно жизнеспособно споразумение ще бъде добро за всички". ОЩЕ: "Политически трилър": Ципрас написа мемоари, чувства се като Одисей