"Кризата е в сърцата им, а джобове са им пълни“: Дядо Коледа и Снежанка на протеста на КНСБ (ВИДЕО)

Кризата е в техните очи, които отказват да видят кризата. Кризата е в техните сърца, които са студени като лед. Кризата е в празните джобове, докато техните са пълни. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов, преоблечен като Дядо Коледа на протест на синдикалната организация. И добави: "Без управляващите може, но без работниците не може".

ОЩЕ: "Създава се хаос и се бута в пропастта": Синдикат на КНСБ обяви, че здравеопазването се национализира

КНСБ излезе на протест с искане за по-високи заплати в транспорта и държавното управление. Демонстрацията се провежда на столичния площад "Д-р Жельо Желев".

Точно в 12 часа протестиращите блокираха и движението в централната част на София. Синдикалната федерация призовава за достойни заплати, достойни условия на труд, насърчаване на колективното договаряне за държавните служители. КНСБ настоява за хоризонтална политика по доходите от 10%.

В протеста участват служители на Агенцията за социално подпомагане, на "Български пощи", на Националната агенция за приходите и на други структури, които според синдиката са недофинансирани и няма да получат достатъчно увеличение на заплатите си през следващата година. Това е и призивът към депутатите - да осигурят тези средства, за да може от 1 януари следващата година, когато България въвежда и еврото, хората да получават достойни заплати.

✊✊✊ След минути пред парламента започва протестната акция на КНСБ "НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи" Публикувахте от Конфедерация на независимите синдикати в България - КНСБ в Понеделник, 24 ноември 2025 г.

"Хората, на които не им стигат парите, явно не са слушали, за да има пари за тях. Едни кутии сме взели, празни са, няма пари, няма ръст на заплатите. Много е по-малък от ръста в частния сектор, от ръста на другите в обществения сектор. Хората в НОИ, НАП, АСП, "Български пощи", градския транспорт и БДЖ очевидно бяха забравени. Търсим 60 милиона евро за всичките за ръст в заплатите минимум с 10%", каза Костов.

Има засилено полицейско присъствие.